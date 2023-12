Grande Fratello | concorrenti protestano contro Mirko | Greta e Perla

(Di domenica 3 dicembre 2023) La puntata deldi sabato 2 dicembre 2023, asfaltata da Ballando con le Stelle secondo gli ascolti e i dati Auditel, è stata gran parte dedicata agli ex protagonisti di Temptation Island:Brunetti,Vatiero eRossetti. Il triangolo comincia a stare stretto: ihanno protestatoAlfonso Signorini. A farsi portavoce è stata Fiordaliso che ha fatto presente il malcontento suo e dei suoi coinquilini: "Intanto mi dispiace perche si trova in una situazione tremenda e poi, sinceramente, la piega presa dal programma non mi piace". Immediata la replica di Signorini: "Non ti piace? Ma piace agli spettatori che sono pazzi di questa storia". Non solo agli spettatori, ma il ménage à trois sta risollevando gli ...

Altre News in Rete:

Grande Fratello: Greta entra, Perla in lacrime, provvedimento disciplinare per Anita

Nella Casa delda ieri sera ci sono due nuove inquiline : Greta Rossetti e Rosanna. L'atteso ingresso dell'ex tentatrice ha già mandato in tilt Perla Vatiero , che è scoppiata a piangere. ...

Grande Fratello, le pagelle: Signorini si sente Rossella O’Hara (voto 6), Mirko di Temptation Island “è un... Corriere della Sera

Greta Rossetti, ecco chi è la nuova concorrente del Grande Fratello 2023 La Gazzetta dello Sport

Ascolti tv e dati Auditel 2 dicembre: Ballando con le Stelle si impone per la Rai, Grande Fratello in calo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo ...

Schwazer al Grande fratello: il 70° giorno di allenamento

Giorgio Rondelli, coach di diversi campioni e consulente di Gazzetta Active, inquadra così l’ultimo allenamento di Alex Schwazer al Grande Fratello: "L’atleta si è allenato per 2 ore e mezza, ...