Grande Fratello | Antonella Fiordelisi commenta il triangolo tra Perla | Mirko e Greta | “La cosa certa è che…”

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nella ventitreesima puntata delandata in onda ieri sera,Rossetti ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Dopo mesi vissuti da spettatrice del ritrovato legame traBrunetti e la sua ex fidanzataVatiero, l’influencer ha varcato la Porta Rossa divenendo anch’essa concorrente del reality. La sua entrata ha inevitabilmente destabilizzato, con il quale è stata legata per pochi mesi dopo la fine della loro esperienza televisiva a Temptation Island. Fu proprio durante la registrazione del reality delle tentazioni che l’imprenditore di Rieti, all’epoca fidanzato con, decise di lasciare il programma insieme a. Poco dopo, la coppia ha iniziato ad entrare in crisi, alimentata dalla sempre più ...