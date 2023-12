Grande Fratello 2023 | la forte reazione di Perla Vatiero per l’ingresso di Greta Rossetti

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 3 dicembre 2023)come prevedibile non ha preso per nulla bene il fatto di dover convivere d’ora in avanti conal. Infatti la ragazza salernitana, dopo aver risolto alcune questioni con Mirko Brunetti avvicinandosi molto a lui, ora dovrà inevitabilmente confrontarsi anche con la sua rivale in amore.si è sfogata duramente con alcuni inquilini, che le hanno fornito il loro punto di vista. Il pubblico si èmente schierato dalla parte di una delle due ex fidanzate di Mirko.scoppia in lacrimenonostante avesse sentito alcune urla ...