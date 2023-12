Godzilla Minus One | la recensione | lo spaventoso ruggito del Re dei Mostri

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il nuovo film dedicato aè un film grandioso, spettacolare e coinvolgente. Nonostante una distribuzione nelle sale italiane non all'altezza della situazione,One è un film da recuperare assolutamente. C'è voluto qualche anno perché la Toho, la casa di produzione giapponese proprietaria del brand, potesse mettere in cantiere un nuovo film con protagonista il colossale lucertolone atomico. Ormai star hollywoodiana a tutti gli effetti grazie ai prodotti della Legendary, con tre film all'attivo, un quarto in arrivo e la nuovissima (e notevole) serie Monarch: Legacy of Monsters su Apple TV+,sembrava ormai lontano dal panorama nipponico. C'è voluto il settantesimo anniversario del primo, storico film di Ishirô Honda, del 1954, per riportare Gojira al "punto zero", ...