Gli ‘Stati generali’ del patrimonio immateriale campano chiudono la Rassegna IPIC

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLe pratiche tradizionali connesse a saperi, celebrazioni, espressioni e cultura agro-alimentare sono state protagoniste della Primadeldella Campania, in programma al NEXT di Capaccio Paestum dall’1 al 3 dicembre. Un evento unico nel suo genere, con oltre 70 stand espositivi, dibattiti, incontri, laboratori, dimostrazioni, degustazioni e concerti per conoscere ilculturaleiscritto all’(Inventario delCulturale), con le sue produzioni artistiche e artigianali, riti e feste, musiche e performance artistiche, pratiche rurali, gastronomiche ed enologiche che rendono straordinaria la ...