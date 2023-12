Gli smart TV Samsung ora integrano l' hub Matter per creare la propria smart home Come funziona

Altre News in Rete:

Il passaggio alla tecnologia: semafori intelligenti e l'avvento delle città smart

... insieme alle alternative offerte da Google Maps, ponendo Atene come modello dicity . ... finalizzato a ridurreincidenti stradali e a ottimizzare la sicurezza della rete viaria . Privacy e ...

Gli smart TV Samsung ora integrano l'hub Matter per creare la ... DDay.it

Save As vince gli Smart Retail Award 2023 Media Key

La versione 14 di Fuchsia corregge gli inneschi fantasma casuali nell'aggiornamento di Google Nest Hub

Nell'ultimo aggiornamento del firmware per gli utenti di Google Nest Hub, la versione 14 di Fuchsia risolve i bug audio legati al bluetooth, migliora il supporto di Matter e risolve finalmente il rile ...

DECRETO ANTICIPI: dallo Smart Working alla chirurgia estetica, vediamo cosa c'è

Mentre per gli integratori alimentari, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'imposta si riduce al 10%. Ma non è finita qui. Un altro emendamento cardine riguarda ...