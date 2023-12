Givova Scafati-Germani Brescia | Lega Basket A | lombardi per rimanere in vetta | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023) Vincere per attaccare le posizioni più alte della graduatorie estrapolandosi dall’anonimato della metà classifica. Trovare l’ennesima affermazione di questo inizio di campionato perstabilmente nel gruppetto di testa che sta attuamente dominando le scena in questaA. Due obiettivi ambiziosi che certamente animeranno i desideri dei cestisti in campo infuocando la passione dei tifosi presenti e davanti ala televisore. Sul campo campano, infatti, si sfideranno due formazioni che ben stanno figurando in questo inizio di stagione:ha il dente avvelenato dopo aver perso in trasferta contro Banco Sardegna Sassari (79-76), mentresi crogiola sul successo ottenuto nel derby lombardo su Openjobmetis Varese (116-73). Ecco tutto ...