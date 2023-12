Giuseppe Prezzolini | lettere a Gioacchino Nicoletti | la presentazione del libro il 4 dicembre all’Unistra

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 3 dicembre 2023) Lunedì 4, alle ore 17, in Aula Magna dell’Università per Stranieri di Perugia, Leonardo Varasano, Marcoe Roberto Contu presentano, con il patrocinio del Comune di Perugia e dell’Università per stranieri, il volume “1947 – 1978” pubblicato da Intermedia Edizioni. Saluto del Rettore Valerio De Cesaris. Letture di Bruna Manzoni.: un legame profondo, che inizia nel 1924 e finisce con la morte, a distanza di un solo anno uno dall’altro, il primo centenario e il secondo ottantasettenne. Un carteggio inedito e prezioso, proposto in una significativa selezione di...