"Giulia era mia. E di nessun altro". L'ossessione di Turetta

Leggi su agi

(Di domenica 3 dicembre 2023) AGI - "Ho fatto una cosa orribile, non accettavo che fosse finita perché ero ancora innamorato di". Filipposembra dirlo a parole come una persona pienamente consapevole di avere spento il sole di una giovane donna per una ragione aberrante. "Voglio pagare per quello che ho fatto": lo aveva detto alla giudice Benedetta Vitolo durante le dichiarazioni spontanee, lo ha ripetuto più volte, tra le lacrime, al pubblico ministero di Venezia, Andrea Petroni, che ha raccolto nel carcere di Verona la confessione "nei minimi dettagli", coerente con gli esiti dell'autopsia che si svolgevano nel frattempo all'università di Padova. La sua consapevolezza attuale è solida, accompagnata anche da cenni di pentimento. Su quella durante l'omicidio sembra che lo studente di ingegneria abbia fatto riferimento a una non piena lucidità quando accoltellava la ...