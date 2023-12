Giulia Cecchettin | martedì i funerali Turetta ha incontrato i genitori in carcere

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 dicembre 2023) Filippo, dopo un primo colloquio saltato, haoggi i suoideldi Verona. "L'amavo, la volevo per me e non accettavo che fosse finita", ha detto al pm l'ex fidanzato die reo confesso del suo femminicidio. Il ragazzo ha messo a verbale che non si dava pace per la fine della relazione con la 22enne, e avrebbe provato in tutti i modi a recuperare quel rapporto. Ma, ritengono gli inquirenti, quei tentativi non erano altro che una violenza psicologica nei confronti di, come lei stessa aveva confidato alle amiche. Stabilita intanto la data del funerale di, che avrà luogo5 dicembre alle ore 11 nella basilica di Santa Giustina a Padova: sono attese 10mila persone ...