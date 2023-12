Giroud annuncia | «Se vinco l’Europeo lascio la Francia»

Leggi su dailymilan

(Di domenica 3 dicembre 2023) Olivierpotrebbe lasciare presto la. Ieri, oltre al match tra il suo Milan e il Frosinone (che ha visto i rossoneri battere per 3 a 1 i ciociari), si sono svolti anche i sorteggi dei gironi di Euro2024. Interpellato, come molti altri,ha chiarito il suo futuro con la nazionale francese. Il centravanti del Milan, ha fatto il punto sulla situazione della suaai microfoni di RMC Sport: «Siamo un gruppo compatto e unito, vado d’accordo con tutti, anche con i più giovani di cui potrei essere padre. Il Mondiale perso in quel modo ha fatto male, se avessimo vinto avrei smesso, ora faccio una promessa: se dovessimo vinceremi ritirerò. Mi manca: se lo vinciamo, mi ritirerò. Forse sarà così anche se non andiamo alla fine. Avevo detto con alcuni ...