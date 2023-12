Giornata della disabilità | il benessere di alcuni passa dal comportamento di tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) di Marco Pozzi Dal 1981 il 3 dicembre è lainternazionale delle persone con. Ci sono tante “giornate mondiali”: si parla del tema un giorno, poi magari lo si dimentica per gli altri giorni dell’anno. Eppure se ne parla, e si nota come nel tempo se ne parli in maniera diversa: certamenteoggi abbiamo una percezione diversa rispetto al 1981. Anche lainfatti ha una storia. Un bel libro di Matteo Schianchi, pubblicato da Carocci, ne ripercorre l’evoluzione lungo i secoli: Storia– dal castigo degli dèi alla crisi del welfare. Dal codice del re babilonese Hammurabi nel XVIII secolo a.C. ai fenomeni da baraccone nelle fiere popolari tra Ottocento e Novecento, dalle migliaia d’invalidi reduci ...