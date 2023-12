Giorgio Pasotti incanta Calcio narrando dei fondatori della prima banca | “Esempio per i giovani d’oggi”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 dicembre 2023). “Chissà se tra cento anni la gente si ricorderà di noi…”. La miglior risposta al dubbio espresso nel 1903 da Alessandro Baruffi è arrivata venerdì sera, con la chiesa parrocchiale del suo amato paese gremita per il monologo dal titolo “Aspettando domani”, interpretato da. La storia è quella di un falegname del paeseBassa, che fu uno dei dodici coraggiosi uomini che il 16 luglio 1903 investirono due Lire di quota sociale e misero a garanzia il proprio patrimonio per fondare la Cassa Rurale di Prestiti di. Attraverso le sue parole, pronunciate alla vigiliacostituzione, i circa 600 presenti alla serata hanno scoperto le ragioni e gli ideali che spinsero Baruffi a imbarcarsi in un’impresa tanto ardita e gli innumerevoli dubbi con cui, anche a ...