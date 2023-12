GF puntata del 2 dicembre | Mirko «ingannato» preferiti e nominati

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ladel 2del Grande Fratello è cominciata con Greta Rossetti pronta a entrare nella casa. Prima di questo evento, però, Alfonso ha voluto parlare un po' con la ragazza. In tale occasione, Greta ha raccontato della sua famiglia e della sua esperienza a Temptation Island. Successivamente, poi, ha ammesso di nutrire ancora un sentimento per. A tal proposito, ha detto: "Il sentimento non è svanito del tutto. Mi ha deluso tanto, ma non è svanito. Sicuramente non sarà facile, ma io non perdono, lui mi ha fatto tanto male. Si vede l'amore che prova verso Perla. Lui non lo ammette, ma io non sono matta". Per cambiare un po' argomento, poi, Alfonso Signorini, che ha sbottato contro Pupo di recente, è passato a parlare della diatriba tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi. Le due donne hanno parlato male reciprocamente ...