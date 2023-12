Gessica Notaro | “Tornerò a vedere anche dall’occhio sinistro | mi sento miracolata”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 3 dicembre 2023) “Quando il mio aggressore mi gettò l’acido sul volto e rimasi sfigurata, invocai il Signore. Lo supplicai in maniera accorata. Gli dissi: ‘Ti prego Dio, prenditi la bellezza, ma lasciami la vista'”. Queste sono le parole dial settimanale DiPiù, in cui sottolinea quanto il ricordo dell‘aggressione con l’acido subita sotto la sua abitazione a Rimini nel 2017 da parte del suo ex fidanzato Edson Tavares sia ancora difficile da cancellare. Nei minuti successivi all’episodio il dolore era fortissimo, ma dopo avere chiesto aiuto lei si è subito messa a pregare, consapevole di come la fede potesse aiutarla in quella circostanza: “Il mio volto bruciava ed ebbi solo la forza di telefonare a mia madre – ha detto ancora – Mentre ero in attesa di mamma e dei soccorsi, mi inginocchiai davanti alla statuetta della Madonna che avevo di fronte casa e ...