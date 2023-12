Gelosia e ceffoni alla compagna sotto gli occhi del figlio | arrestato 24enne

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLei 26 anni, 24 il suo compagno. Tra loro un piccolo di 3 anni,e testimone di una relazione spesso violenta. Il motore delle liti è la, quella delche teme il tradimento. In tarda serata l’ennesima discussione. Si alza la voce, si alzano le mani. L’uomo schiaffeggia lain volto, la strattona, la insulta. Le tira i capelli, poco importa che il piccolo assiste inerme e spaventato all’aggressione. La 26enne teme il peggio, agguanta il telefono e corre verso il balcone. Quando è fuori grida aiuto e digita 1-1-2 sullo smartphone. Fa in tempo a fornire l’indirizzo ma non riesce a raccontare tutto. Il compagno le strappa il telefono, interrompe la chiamata e la spinge di nuovo. Poi esce di casa. Il bambino è inconsolabile. Piange a dirotto, come la mamma. I ...