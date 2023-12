Gasperini sull’infortunio di Scamacca | «E’ il rischio che si corre quando si giocano parecchie partite»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 dicembre 2023), tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore ha appena perso, che ha subito un importante infortunio muscolare che lo terrà a lungo fuori dai giochi. Le parole di: «Purtroppo è ilche sisisoprattutto in Europa, magari anche con climi più freddi, di sera. Ci è andata bene per diverse settimane, adesso anche se sono piccole cose, questo ti impedisce di avere dei giocatori in campionato» «Non è andata così male la stagione finora (sorride, ndr). Abbiamo perso un po’ di punti nelle ultime settimane, lasciato qualche giocatore sul campo, cosa che non avveniva prima, ma ora l’unico obiettivo delle ...