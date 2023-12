Gallo Ass Reg Calabria | Tante aziende ad Artigiano in Fiera | 25 più dello scorso anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Milano, 3 dic. - (Adnkronos) - “Sonolepresenti, ben 25 in piùe molte del settore agricolo-agroalimentare, che hun'unica ambizione: quella della qualità. Sprodurre bene, strasformare ancora meglio. Ci sono tanti giovani e donne che vogliono raccontare se stessi, il loro impegno e la loro terra in maniera diversa. I numeri sono in crescita nell'export di Regione: oltre il 30% nel 2022 e più del 20% nel 2023. Questi dati ci dicono che possiamo essere non ottimisti, ma fiduciosi per il futuro”. Gianluca, assessore all'Agricoltura, risorse agroalimentari e Forestazione della Regione, ha commentato l'impor...