(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Sonolepresenti, ben 25 in piùe molte del settore agricolo-agroalimentare, che hun’unica ambizione: quella della qualità. Sprodurre bene, strasformare ancora meglio. Ci sono tanti giovani e donne che vogliono raccontare se stessi, il loro impegno e la loro terra in maniera diversa. I

Altre News in Rete:

Gallo (Ass. Reg Calabria): "Tante aziende ad Artigiano in Fiera, 25 più dello scorso anno"

'In tanti non conoscono la Calabria - prosegue- ma non la conosciamo nemmeno noi calabresi che torniamo poco spesso: è una regione ricca di storia e tradizioni. Inoltre, ha una straordinaria ...

Gallo (Ass. Reg Calabria): "Tante aziende ad Artigiano in Fiera, 25 ... Il Dubbio

Pma. Gallo (Ass. Coscioni): “Inserire nei Lea anche indagini ... Quotidiano Sanità

Gallo (Ass. Reg Calabria): "Tante aziende ad Artigiano in Fiera, 25 più dello scorso anno"

Milano, 3 dic. - (Adnkronos) - “Sono tante le aziende presenti, ben 25 in più dello scorso anno e molte del settore agricolo-agroalimentare, che ...

Mo: attacco Idf a Gaza uccide fisico Sufyan Tayeh

Gaza, 3 dic. (Adnkronos) – Un attacco aereo israeliano contro il quartiere di Al-Faluja, 30 chilometri a nord-est di Gaza, ha ucciso lo scienziato palestinese Sufyan Tayeh e la sua famiglia. Lo ha ...