G S Meomartini | due punti fondamentali contro Secondigliano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDurante il weekend il G.S.ha strappato 2importantissimi nel campionato di Divisione Regionale 1: la formazione beneventana ha sconfitto in trasferta gli avversari della Polisportivacol punteggio finale di 51-63. Ottimo l’approccio alla gara da parte della squadra allenata da coach Massimiliano Tipaldi, priva questa settimana di Mario Iannella per infortunio. Fin dal primo periodo di gioco, infatti, gli atleti del Presidente Capitanio sono riusciti a mettersi in testa e a giocare con tranquillità la propria partita. La prima frazione di gioco si è chiusa sul +6 (10-16) a favore dei beneventani. Nella seconda frazione il trend non è cambiato e, avendo ritrovato le ottime percentuali al tiro di Italo Campanelli (autore di 13solo nel secondo periodo) e di ...