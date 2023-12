“Fuori a calci in c***” Ballando con le stelle | Guillermo Mariotto passa il segno | è rivolta

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023)con lenel caos, polemiche furiose dopo le parole dicontro Giovanni Terzi. L’esibizione del compagno di Simona Ventura non è stata tra le più brillanti della serata ed i giudici dilo hanno sottolineato. Di lui Selvaggia Lucarelli ha detto: “Non ti vedo più grigio, stasera hai visto nero. Ho trovato tutto molto triste. Sembravi il playboy agèè che va in discoteca ad abbordare la ragazza e poi lascia lo champagne da pagare”. >“Esci, scappa!”. Grande Fratello, attimi di panico nella casa: in pochi secondi si riempie tutto di fumo. Cosa è successo “Ho sentito un po’ di polvere. Siamo sempre lì, non c’è un’evoluzione”. Prima era stata la volta di Fabio Canino che si era detto leggermente convinto dalla performance di Terzi, sebbene non abbastanza: ...