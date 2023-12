Frosinone | preoccupazione per Reinier | in lacrime dopo l’infortunio

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 3 dicembre 2023) Piove sul bagnato in casa. L’anticipo serale della 14ª giornata del campionato di Serie A contro il Milan si è concluso sul risultato di 3-1 e le notizie negative arrivano anche dall’infermeria. Gli ospiti non sono stati in grado di sfruttare le occasioni nel primo tempo, poi i gol di Jovic, Pulisic e Tomori per i padroni di casa. Nel finale il gol della bandiera di Brescianini. Al 57? si è registratodi, costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Il brasiliano è scoppiato inin panchina e rischia uno stop lungo. Al suo posto è entrato Gelli. Calciomercato, Soulé allo scoperto sul calciomercato: le intenzioni per la finestra di ...