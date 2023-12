Frosinone | Di Francesco | 'Col Milan rivissuta la sconfitta contro l'Inter'

Altre News in Rete:

Milan, senza le coppe e gli infortuni c'è ancora spazio per la rimonta - scudetto

Stesso teatro, San Siro; stesso avversario, il. A Dii complimenti, a Pioli i 3 punti come l'altra volta se li era presi Inzaghi. Il primo gol poco prima dell'intervallo, il ...

Video Milan-Frosinone, Di Francesco: "Affrontiamo il Milan con il piglio giusto" La Gazzetta dello Sport

Milan-Frosinone, Di Francesco: “Speriamo di fare bene. Su Ibrahimovic…” Pianeta Milan

Milan, Pioli: "Serve continuità per stare al vertice. Cardinale è molto presente"

L'alleantore rossonero ha poi parlato di Cardinale: "Lo sento spesso Gerry. Quando viene a Milano passa sempre a Milanello e ci incontriamo. Come tutti i proprietari chiede delucidazioni. L'ultimo ...

Il Milan cala il tris a San Siro, battuto 3-1 il Frosinone

MILANO (ITALPRESS) – Un Milan in piena emergenza difensiva trova buone risposte a San Siro contro il Frosinone, imponendosi per 3-1. Arriva il riscatto, dunque, dopo la sconfitta casalinga in Champion ...