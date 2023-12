FOTO L’annuncio di Raspadori e compagna | “Ti aspettiamo con il cuore a mille”

(Di domenica 3 dicembre 2023) Una notizia sorprendente che ha toccato ildi molti: Giacomoe la suahanno condiviso la lieta novella attraverso i social media. Attraverso un post emozionante su Instagram, Elisa Graziani,del calciatore azzurro Giacomo, ha annunciato con gioia la loro gravidanza. Ildella coppia batte a, anticipando l’arrivo del loro primogenito. “Ogni giorno insieme è un regalo che ci stai donando e noi siamo qui colche ti. Presto in 3, anzi in 4,” ha scritto entusiasta la futura mamma. Le parole toccanti di Elisa hanno suscitato un’onda di emozione tra i fan, che hanno riversato numerosi messaggi di auguri alla giovane coppia. I tifosi azzurri hanno ...

