FOTO Classifica Serie A | Inter in Vetta | Napoli Raggiunto dalla Roma al Quarto Posto

(Di domenica 3 dicembre 2023) L’ha battuto ilper 3-0 allo stadio Diego Armando Maradona: ecco laA aggiornata. Nella quattordicesima giornata dellaA, l’ha mandato un segnale forte allo Stadio Diego Armando Maradona e all’o campionato, espugnando il campo delcon una vittoria netta per 3-0. Questo risultato ha portato l’al primato in solitaria, riconquistando ladellacon 35 punti. Laaggiornata vede l’saldamente al comando con 35 punti, seguitaJuventus a 33 punti e dal Milan a 29. La, con 24 punti, raggiunge ilal ...

Altre News in Rete:

Coppa del mondo di sci, bis di Brignone nello slalom gigante a Mont Tremblant

Per l'Italia inanche Elisa Platino, 20esima, e Roberta Melesi, vittima di un paio di ... Federica Brignone vince il Gigante di Mont - Tremblant FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s...

Maratonina del vitello d'Oro di Ellera, foto e classifica Quotidiano Sportivo

Corri a Salviano 2023, le foto e la classifica - Livorno IL TELEGRAFO Livorno

Calhanoglu,Barella e Thuram: tris Inter in casa del Napoli

I nerazzurri si sono imposti al Maradona sui partenopei di Mazzarri tornando in vetta alla classifica di Serie A a +2 sulla Juventus ...

A2 F Girone A - San Giovanni vince il big match. Bene Empoli e Roma

Quattro match disputati in questa domenica di A2 nel Girone A. Basket Roma trova due punti in un importante match salvezza contro Tecnoengineering Moncalieri, vincendo per 51-48. Il ...