Formazioni ufficiali Udinese-Verona | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Alle 15 andrà in scena la sfida valida per la 14esima giornata di Serie A tra. LeAlle 15 andrà in scena la sfida valida per la 14esima giornata di Serie A tra. Ecco leda Cioffi e Baroni.(3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success. A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Guessand, Zarraga, Quina, Kamara, Akè, Tikvic, Lucca, Ehizibue, Camara, Thauvin, Kristensen. All. Cioffi Hellas(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Amione, Coppola, Terracciano; Folorunsho, Duda; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric. A disposizione: Berardi, ...