Formazioni ufficiali Udinese-Hellas Verona | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ledi, match della quattordicesima giornata di. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 3 dicembre. La formazione di Gabriele Cioffi insegue i tre punti tra le mura amiche in uno scontro diretto per la salvezza contro la sua ex squadra. Di seguito, le scelte dei due allenatori, Cioffi e Baroni. Le: in attesa: in attesa SportFace.