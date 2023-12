Formazioni ufficiali Napoli-Inter | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi su ilveggente

(Di domenica 3 dicembre 2023), ledella sfida in programma allo stadio “Maradona”. Un incrocio da cuori forti. Tutto pronto al “Maradona” per il fischio d’inizio della gara traed. Si tratta di uno snodo di cruciale importanza. Alla luce della vittoria strappata dalla Juventus nel finale, infatti, i nerazzurri per riprendersi la vetta non hanno alternativa alla vittoria. Dopo il successo contro l’Atalanta e la buona prova di Madrid, però, ildi Walter Mazzarri vuole tener vive le ultime speranze Scudetto. Ecco le scelte dei due allenatori:(LaPresse) – IlVeggente.it...