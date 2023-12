Formazioni ufficiali Leverkusen-Borussia Dortmund | Bundesliga 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ledi Bayer, match della tredicesima giornata di. Fischio d’inizio alle 17:30 di domenica 3 dicembre nella cornice della BayArena. La squadra di Xabi Alonso non vuole fermarsi e cerca tre punti per blindare la vetta e tenere a distanza il Bayern Monaco. Ilvuole risalire. LeBayer: in attesa: in attesa SportFace.