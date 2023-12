Follia nel carcere di Sant’Angelo | la denuncia dei sindacati

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDetenuti si scagliano contro un agente della Polizia Penitenziaria colpendolo con calci e pugni al volto. Il fatto è stato reso noto dal delegato regionale della Campania Penitenziari Maurizio Repola. “L’aggressione è stata improvvisa – spiega Repola dell’Uspp – Solo grazie all’intervento di altri agenti sono state evitate conseguenze peggiori. Episodi come questo si ripetono con troppa frequenza – sottolinea il sindacalista – L’Uspp con diverse missive continua a ribadire che la situazione all’interno dell’istituto didei Lombardi non è più sostenibile, stanno continuando ad arrivare detenuti facinorosi che dovrebbero stare dappertutto tranne che a”. Il grido di allarme del personale della Polizia penitenziaria didei Lombardi: “Siamo in pochi. Speriamo che il Governo ...