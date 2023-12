Firenze | l’evento dei sovranisti europei organizzato dalla Lega | la diretta video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) È iniziata a, alla Fortezza da Basso, la kermesse deiorganizzatadi Matteo Salvini. In sala la colonna sonora è partita con Il mio canto libero di Lucio Battisti, brano che rievoca il titolo stesso del‘Free Europe!‘. Il primo intervento in scaletta è stato ilmessaggio di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National. A seguire gli altri ospiti stranieri, con dezioni al tavolo che arrivano da Francia, Bulgaria, Polonia, Romania, Danimarca, Estonia, Repubblica Ceca, Fiandre (Belgio), Austria, Paesi Bassi, Germania e Italia. In sala, come si vede dal maxi-schermo a disposizione dei giornalisti, tantissime bandiere dei paesi presenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.