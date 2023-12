Fiorentina-Salernitana 3-0 | i viola si rilanciano per l' Europa 

(Di domenica 3 dicembre 2023) AGI - Lasconfigge con un rotondo 3-0 lae rilancia a pieno titolo le proprie ambizioni europee. Troppa la differenza di cifra tecnica fra i padroni di casa e i granata campani con quest'ultimi che hanno replicato, con un allenatore diverso (da Sousa a Pippo Inzaghi), le pessime prestazioni messe in scena nella primissima parte di questa stagione. Un successo facile per idi Italiano che hanno di fatto chiuso la partita già nei primi diciassette minuti grazie alle reti di Beltran, su calcio di rigore fischiato per atterramento di Pirola nei confronti di Arthur, e Sottil, con l'esterno sinistro offensivo che ha dedicato la propria realizzazione ai genitori seduti questo pomeriggio in tribuna al Franchi, ma autore anche di un gesto polemico verso i tifosi gigliati con il dito portato davanti alla bocca. Per ...

Altre News in Rete:

Fiorentina, Beltran: "Sono contento del gol, ma ancora di più per la vittoria"

Lucas Beltran, attaccante della, ha così parlato dopo la vittoria della formazione viola contro laLucas Beltran ha così parlato a Dazn dopo. LE PAROLE - "Sono molto contento per la vittoria della squadra, il gol è una conseguenza del lavoro svolto. Sono più contento per la squadra che per me. Era ...

Fiorentina, tutto facile con la Salernitana: 3-0 con super Sottil La Gazzetta dello Sport

Fiorentina-Salernitana risultato 3-0: gol di Beltran, Sottil e Bonaventura, viola quinti Corriere della Sera

Salernitana, Inzaghi: «Dobbiamo svegliarci e iniziare a dare di più»

Filippo Inzaghi ha così parlato in conferenza dopo Fiorentina-Salernitana. Le parole riportate da tmw. LE PAROLE – «Come con Lazio e Sassuolo, sapevamo che se non eravamo al 100% non avevamo chance.

Serie A - Le pagelle di Fiorentina-Salernitana 3-0: Sottil show, ecco finalmente Beltran, disastro Bohinen

Sponda Salernitana, prestazioni letteralmente disastrose per Bohinen, Pirola e Lassana Coulibaly. Fiorentina-Salernitana, match valido per la 14esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di ...