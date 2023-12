Fiorentina | Italiano | «Lavorato da squadra matura Beltran? Il gol darà fiducia»

(Di domenica 3 dicembre 2023) Vincenzo, allenatore della, ha così parlato dopo il match giocato contro la Salernitana: le sue dichiarazioni Vincenzoha così parlato a Dazn dopo-Salernitana. LE PAROLE – «Bravi i ragazzi. Ho visto un grande approccio, la partita è stata affrontata bene. Ottima prestazione, è stata la gara che dovevamo fare. Abbiamo fatto bene tutto oggi,nel migliore dei modi per concedere poco alla Salernitana. I ragazzi hannoda, questi tre punti per la classifica hanno grande valore.? Oltre al rigore habene, ha legato bene il gioco. La rete glimaggior».

