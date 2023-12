Fiorentina | Beltran | «Sono contento del gol | ma ancora di più per la vittoria»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Lucas, attaccante della, ha così parlato dopo ladella formazione viola contro la Salernitana Lucasha così parlato a Dazn dopo-Salernitana. LE PAROLE – «moltoper ladella squadra, il gol è una conseguenza del lavoro svolto.piùper la squadra che per me. Era molto importante vincere dopo che venivamo da quattro sconfitte, specialmente per la nostra gente che ci sostiene ogni volta».