“Finite le speranze | è lui” | addio Fabio | ritrovato dopo giorni di ricerche

(Di domenica 3 dicembre 2023) In una svolta tragica nella vicenda della scomparsa diOcchi, il giovane di 21 anni originario di Rovereto sul Secchia, è statosenza vita oggi nel primo pomeriggio a Barberino del Mugello. La sua scomparsa aveva destato grande preoccupazione nella comunità locale e oltre,che il giovane era uscito di casa il 25 novembre, dicendo di andare in biblioteca a Carpi, e da allora non aveva più dato notizie di sé. Il ritrovamento del corpo segue la scoperta, avvenuta alcunifa, della sua auto abbandonata in un autogrill sulla A1 a Barberino del Mugello. Questo ritrovamento aveva già fatto presagire il peggio, e purtroppo, ledi ritrovarevivo si sono infrante oggi., studente al terzo anno di tecnica agraria all’Università ...