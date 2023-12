“Finalmente c’è lei!” Domenica In | l’annuncio clamoroso di Mara Venier | la aspettavamo da mesi

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023)In, tutto pronto per il grande e attesissimo arrivo.ha sperato da diverso tempo di poter essere tra le prime a intervistare la splendida modella alla luce delle ultime vicende che hanno riguardato la sua vita privata e sentimentale. La super vip è pronta a entrare in studio e parlare con chiarezza davanti alle telecamere del programma. Focus sulla rottura con l’ex marito? Il pubblico italiano freme dalla voglia di scoprirlo. Belen Rodriguez ospite aIn. Non si sta più nella pelle in attesa dell’ingresso in studio della splendida modella e conduttrice argentina nel salotto televisivo di. La separazione da Stefano De Martino, tante indiscrezioni, rivelazioni sulle sue condizioni di salute, un dimagrimento drastico, e anche un nuovo amore: ...