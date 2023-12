Film diretti da attori italiani da non perdere

(Di domenica 3 dicembre 2023) Lo strepitoso successo al botteghino di C’è ancora domani, esordio alla regia dell’attrice Paola Cortellesi che ha battuto ogni record, ha acceso i riflettori su una tendenza del cinema italiano che negli ultimi anni si sta sempre più intensificando: la presenza di sempre piùdietro la macchina da presa. Ciò che in passato rappresentava il più delle volte una rarità nel panorama del cinema italiano è diventata, a partire dagli anni 2000, una vera e propria tendenza che sta raggiungendo nell’era post-covid picchi sempre più elevati. Solo nel 2023, su circa 150di finzionearrivati nelle sale cinematografiche, più di 30 sonoda. Paola Cortellesi, Claudio Bisio, Micaela Ramazzotti, Kasia Smutniak e Giuseppe Fiorello sono solo alcuni dei nomi più in vista che nel 2023 ...

