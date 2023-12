Filippo Turetta incontra i genitori in carcere | “Sollevato per non essere solo”

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) –hato oggi, 3 dicembre, per la prima volta in, il figlio 21enne accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Si tratta del primo faccia a faccia di papà Nicola e mamma Elisabetta da quell’11 novembre in cui lo studente universitario ha impugnato il coltello e ha ucciso la