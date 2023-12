Filippo Turetta incontra i genitori in carcere «Li ha abbracciati e ha pianto ringraziandoli» Nessun nuovo interrogatorio

Altre News in Rete:

In carcere a Verona il lungo abbraccio di Filippo Turetta con i genitori. Il padre alle guardie: "Grazie per prendervi cura di lui"

Ora sono soltanto loro tre:, in cella per il femminicidio di Giulia Cecchettin , suo papà Nicola e sua mamma Elisabetta Martini. Si vedono, si abbracciano, piangono. Quando il tempo ...

Paolo Crepet: 'Ecco perché i genitori di Filippo Turetta hanno rinunciato all'incontro in carcere' TGLA7

Filippo Turetta ha rivisto i genitori: l'incontro di un'ora e l'abbraccio. «Sollevato perché non sono solo»

L'interrogatorio di nove ore, davanti al pm di Venezia, di Filippo Turetta, in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin, viene definito esaustivo e non ne sono stati programmati altri, anche se non ...

Verona: in carcere Filippo Turetta incontra per la prima volta i genitori

Filippo Turetta ha pianto e li ha ringraziati, sostenendo di non sentirsi più solo. Non si vedevano dall’11 dicembre giorno del delitto. Al momento non è stato programmato un nuovo interrogatorio del ...