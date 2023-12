Filippo Turetta | i genitori fanno visita al figlio in carcere

Leggi su tpi

(Di domenica 3 dicembre 2023) Idihanno fattoalneldi Verona, dove è rinchiuso per l’omicidio di Giulia Cecchettin. È la prima volta che madre e padre incontrano il, reo confesso del delitto dell’ex fidanzata, uccisa con oltre 20 coltellate lo scorso 11 novembre. Il colloquio è terminato dopo circa un’ora e la famigliaha lasciato il penitenziario di Montorio veronese poco dopo le 13. Un primo incontro era stato fissato lo scorso 29 novembre ma era poi saltato perché Nicola ed Elisabetta Cecchettin “non si sentivano ancora pronti”. Una scelta dettata anche per non sovraccaricare il ventunenne in vista dell’interrogatorio davanti al pubblico ministero Andrea Petroni che si è svolto nella giornata di venerdì, durato nove ...