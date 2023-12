Filippine | attentato durante una messa all’università | morti e feriti

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 3 dicembre 2023) In un tragicoavvenutounacattolica a Marawi, nel sud delle, almeno quattro persone hanno perso la vita e altre 42 sono rimaste ferite. l’esplosione è avvenuta in una palestra dell’Università di Mindanao, dove si stava celebrando la funzione religiosa, alla presenza di numerose persone. Questa tragedia riporta alla memoria gli eventi del 2017, quando Marawi è stata teatro di violenti scontri. Gruppi jihadisti affiliati allo Stato islamico avevano parzialmente occupato la città, provocando cinque mesi di intensi combattimenti urbani tra l’esercito filippino e gli estremisti. La battaglia per la liberazione di Marawi ha causato oltre 1.200, tra cui 978 jihadisti, 168 soldati e 87 civili. L’isola di Mindanao, con una significativa popolazione musulmana del ...