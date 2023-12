Fiere | Roma ospita il New Space Economy European Expoforum

(Di domenica 3 dicembre 2023) Dal 5 al 7 dicembre 2023 torna il New(Nse), appuntamento annuale giunto alla quinta edizione, organizzato presso il padiglione 4 di Fiera, con il patrocinio del ministero della Difesa, del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agenzia Spaziale Italiana, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di Enea, di Ingv e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia die con la collaborazione di Regione Lazio e Camera di Commercio di. La Cerimonia di apertura si terrà la mattina di martedì 5 dicembre con i saluti delle istituzioni e con la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Nse 2023 è l’internazionale sul trasferimento tecnologico, incentrato sulla ...

