Fetta subito decisivo | il Benevento 5 espugna il campo del Giovinazzo

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiC’è il marchio del nuovo acquistoimpresso sul blitz (2-3) pugliese del GG Team Wear5 (19), che ha sbancato il difficiledel Defender(11) ottenendo tre punti importantissimi per il prosieguo della stagione. L’ex Sporting Sala Consilina, sbarcato la settimana scorsa alla corte di mister Centonze, al 6’ hafatto capire il suo valore portando in vantaggio i giallorossi con un tiro preciso sul primo palo mentre in precedenza ci aveva pensato Matheus con un grande intervento a fermare una iniziativa di Jander. Assolutamente non appagato, due minuti più tardi è stato semprea siglare il 2-0, questa volta dopo un assist di Milucci andando via al suo diretto controllore con estrema facilità prima di depositare la sfera ...