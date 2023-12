Festival di Sanremo 2024 | annunciati i big in gara

Leggi su atomheartmagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ildista prendendo forma. Amadeus ha annunciato i nomi dei 27 Big che si esibiranno dall’6 al 10 febbraio all’Ariston. Questi artisti si uniranno ai 3 vincitori diGiovani, portando il totale a 30 partecipanti.– Nuovo numero di partecipanti Rispetto allo scorso anno, il numero dei big inalè stato ampliato da 22 a 27, stabilendo un nuovo record per. Con i 3 vincitori diGiovani, il totale dei partecipanti sarà di 30. Il regolamento è stato modificato last minute questa stessa mattina, prima dell’annuncio ufficiale dei 27 big in. Programma e co-conduttori Amadeus ha anche svelato il programma delle serate ...