Festival di Sanremo 2024 | Amadeus annuncia i 27 big in gara e dichiara | Questa sarà il mio ultimo anno

(Di domenica 3 dicembre 2023)ha svelato in anteprima la scenografia dell'Ariston e hato i nomi dei 27 big che si esibirdurante il 74esimodi. 'Sono realmente i miei superospiti, i reali ...

Altre News in Rete:

Alessandra Amoroso per la prima volta in gara a Sanremo

Nel 2019 è super ospite dele duetta con Claudio Baglioni, Direttore Artistico di quell'edizione, mentre nel 2020 torna sul palco insieme alle colleghe Fiorella Mannoia, Laura Pausini, ...

Festival di Sanremo 2024, Amadeus annuncia i big in gara TGCOM

Sanremo 2024, l’annuncio di Amadeus: da Negramaro ai Ricchi e Poveri, ecco i nomi dei cantanti in gara la Repubblica

Amadeus annuncia gli artisti in gara a Sanremo: c'è anche Geolier, ma non è l'unico napoletano

Ci sarà anche un po' di Napoli nella prossima edizione di Sanremo. Oggi Amadeus, direttore artistico del festival della canzone italiano, li ha annunciati Ci sarà anche un po' di Napoli nella prossima ...

Sanremo 2024, chi sono i cantanti esclusi

Sono 27 i nomi dei cantanti Big annunciati da Amadeus per il Festival di Sanremo 2024. Qui sotto vi riportiamo l’elenco dei nomi, a seguire -in un articolo in continuo aggiornamento- i nomi degli ...