Fermare gli irregolari | rotta balcanica | il nuovo patto d' acciaio di Giorgia Meloni

(Di domenica 3 dicembre 2023) Faccia a faccia proficuo quello trae il presidente serbo Aleksandar Vucic. A dirlo è la stessa premier: "Sono certa che da questa mia prima visita in Serbia da premier le relazioni già importanti e significative tra i due Paesi potranno ulteriormente rafforzarsi". Dello stesso parere Vucic, che definisce "Serbia e Italia due Paesi amici con ottimi rapporti politici ed economici". I due hanno parlato "di quasi tutti gli argomenti importanti per i nostri Paesi". In particolare dell'interscambio raggiunto da 4,6 miliardi di euro e che il presidente serbo si è augurato che "in futuro possa raggiungere un livello più alto". E ancora: "La Serbia è grata all'Italia per il sostegno sostanziale dimostrato nel percorso europeo intrapreso da Belgrado.ha sempre voluto sentire la nostra opinione, quello che la Serbia aveva ...