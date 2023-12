Fenerbahce-Sivasspor lunedì 04 dicembre 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 3 dicembre 2023) Battuto nettamente in Danimarca in Conference League e con la qualificazione adesso a rischio, ildi Kartal è impegnato nel posticipo del quattordicesimo turno di superlig turca contro ildi Servet Cetin. Un KO clamoroso nel punteggio arrivato proprio nel momento in cui i gialloneri avevano recuperato il primato agganciando in vetta il Galatasaray e approfittando della loro sconfitta contro l’Hatayspor. I InfoBetting: Scommesse Sportive e