Femminicidio di Giulia Cecchettin | l' abbraccio tra le lacrime di Filippo Turetta ai genitori

(Di domenica 3 dicembre 2023)e untrae inel carcere di Verona. Un incontro dal quale il detenuto reo confesso dell’omicidio diè uscito «sollevato». Il ragazzo ha ringraziato i, che avevano chiesto «perdono» al padre della vittima, Gino, per essere andati al colloquio. embed post id="1792851" Intanto, l’interrogatorio di nove ore, davanti al pm...

I genitori di Filippo Turetta incontrano il figlio in carcere

nella Basilica di Santa Giustina si terranno i funerali di Giulia Cecchettin, "studentessa del nostro ateneo, vittima di un efferato femminicidio", si legge nella nota.La ragazza, brutalmente ...

Filippo Turetta incontra i genitori in carcere. «Li ha abbracciati e ha pianto ringraziandoli». Nessun nuovo interrogatorio

C'è stato l'incontro tra Filippo Turetta e i genitori: il 22enne in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin ha incontrato stamane per la prima volta la famiglia a Montorio ...