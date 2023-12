Fedez sbugiardato in malo modo | ha preso in giro tutti | scandalo senza precedenti a X Factor

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 dicembre 2023)di nuovo nell’occhio del ciclone: nuove accuse gli sono state mosse dopo il ritorno a X. Ecco cosa è successo. L’ultimo anno è stato particolarmente impegnativo per il rapper, che si è ritrovato a dover fare i conti non solo con diversi problemi di salute, ma anche con alcune beghe lavorative che lo hanno impegnato non poco. Dopo l’intervento per rimuovere il tumore al pancreas dello scorso anno,negli scorsi mesi è stato ricoverato nuovamente in ospedale a causa di un’emorragia interna dovuta a due ulcere. Per il cantante e la sua famiglia, in particolare per la moglie Chiara Ferragni, sono stati momenti difficili e preoccupati eha dovuto sottoporsi a un altro intervento chirurgico, ma fortunatamente dopo alcuni giorni di degenza ha potuto fare ritorno ...