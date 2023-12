Fedez | minacce e insulti al figlio Leone | “Non toccate i miei figli”

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il rapper e giudice di X Factor,, ha vissuto un anno complesso affrontando un tumore al pancreas, ma grazie all’intervento tempestivo dei medici e al sostegno della famiglia, ha trovato la forza di reagire. La sua recente serata emozionante al fianco delal campo del Milan ha scatenato reazioni contrastanti sui social.in campo con il Milan La serata del 2 dicembre 2023 è stata particolarmente significativa pere suo, che è sceso in campo come mascotte al fianco di Theo Hernandez. Il rapper ha condiviso i momenti speciali su Instagram, riprendendo l’ingresso dicon il calciatore e il suo momento imbarazzato mentre tirava un angolo della ...

"Nel momento in cui toccate i miei figli, avete un problema".reagisce alle offese e ai post vergognosi, con insulti e, pubblicati dopo l'apparizione di suo figlio Leone a San Siro prima di Milan - Frosinone. Il bambino ha accompagnato in campo The ...

